Vorfall in Grevenbroich : Nackter zeigt sich einer Frau in Gustorf

Grevenbroich Der Mann war komplett nackt. Seine Sportsachen hatte er in der Hand. So zeigte sich ein Unbekannter am Montag gegen 16.20 Uhr einer 59 Jahre alten Spaziergängerin.

