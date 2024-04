Zeitreise durch die Stadt mit TIM-Online Das alte Grevenbroich von oben betrachtet

Der Wandel im Land lässt sich auch am Beispiel von Grevenbroich gut ablesen – und bei dieser Gelegenheit weckt TIM auch so manch schmerzhafte Erinnerung. Zum Beispiel an das beliebte Neurather Wellenbad, das 1975 erstmals auf den noch in Schwarz-Weiß fotografierten Luftbildern auftaucht. Wie gut frequentiert die Freizeiteinrichtung im Süden der Stadt war, lässt sich perfekt an einem Foto von 1998 ablesen, das einen proppevollen Parkplatz zeigt. Nicht lange danach wurde das Bad allerdings geschlossen – es wurde der Stadt zu teuer und mutierte zum Angelpark für Freizeit-Fischer. Ein Satellitenbild von 2016 zeigt schließlich die neue und nach wie vor aktuelle Nutzung des rund 60.000 Quadratmeter großen Areals: den weit über Grevenbroich hinaus bekannten Kinder-Park „Bobbolandia“.