Jahrgangsbeste aus Grevenbroich : Kammer zeichnet Caritas und Auszubildende aus

Grevenbroich Sara Jüsten (22) ist eine der Jahrgangsbesten im Bezirk. Und die Caritas gilt als einer der besten Ausbildungsbetriebe der Region. Gemeinsam wurden die junge Kauffrau und der Verband nun ausgezeichnet.

Urkunden für die ehemalige Auszubildende Sara Jüsten und den Caritasverband: Jüsten wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein als eine der besten Auszubildenden des Jahrgangs ausgezeichnet. Der Caritasverband zählt zu den besten Ausbildungsbetrieben. Die Urkunden kamen coronabedingt verzögert in der Zentrale in Grevenbroich an.

Zusätzlich wurde die Caritas von der IHK als eine der besten Ausbildungsbetriebe in der Region Mittlerer Niederrhein ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhalten Betriebe, die einen besonders großen Beitrag zum Erfolg ihrer Auszubildenden geleistet haben. „Das bestätigt unsere Arbeitsweise“, sagt Beate Katschke. Nicht nur erhalten die kaufmännischen Azubis während ihrer Ausbildungszeit Einblick in alle zentralen Dienste des Verbandes – dazu zählen etwa Personalmanagement, Controlling und Finanzbuchhaltung. „Wir achten auch sehr darauf, dass die Theorie aus der Berufsschule bei uns direkt in der Praxis umgesetzt werden kann“, so Katschke weiter.