Weihnachten in Grevenbroich : Ein Engel weist den Weg zum neuen Krippen-Standort

Er ist zum ersten Mal Teil der Weihnachtsgeschichte in St. Peter und Paul: der neue Engel. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich So haben nicht nur die Kinder den Verlauf der Weihnachtsgeschichte vor Augen; auch die Erwachsenen freute die liebevolle Darstellung in der City-Kirche St. Peter und Paul. In diesem Jahr steht die Krippe an einem Platz.

Der neue Engel steht gleich neben dem Eingang der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Und er lädt mit weit geöffneten Armen dazu ein, in diese ganz besondere Geschichte einzutreten. Wer hier in Grevenbroichs Mitte aufmerksam hinschaut, sieht seit dem ersten Advent, wie sich die Dinge, Schritt für Schritt, entwickeln. Da macht sich das junge Handwerker-Ehepaar auf den Weg, um einer Anordnung der römischen Besatzer nachkommen und sich zählen zu lassen. Dazu müssen die beiden in die Geburtsstadt von Josef reisen – nach Bethlehem. Dort sind Hirten mit ihren Schafen unterwegs. Und hinter dem Taufbecken, in einem einfachen Stall, liegt derzeit noch ganz allein ein Ochse. Doch jedes Kind weiß, dass es nicht dabei bleiben wird.

„In diesem Jahr haben wir die Krippe an einem neuen Ort aufgebaut“, sagen Christina Ulrich und Angelika Kames. Im achten Jahr sorgen die beiden gemeinsam mit ihren Männern dafür, dass die Weihnachtsgeschichte in St. Peter und Paul gewissermaßen aufersteht. Aber natürlich nicht einfach als schnöde Kopie, sondern immer ein wenig anders – und auf jeden Fall verbessert.

Dieses Mal ist die Veränderung gegenüber dem Vorjahr besonders augenfällig. „Weil an der Längsseite des Kirchenschiffs nun Stühle stehen, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten, konnten wir dort nicht so aufbauen wie in den Vorjahren.“, sagt Christina Ulrich. Zwei Tage lang haben sich die weltlichen Krippenmacher mit viel Feingefühl im Taufraum eingerichtet. „Und das ist aus einem ganz bestimmten Grund noch schöner als in den Vorjahren“, sagt Angelika Kames. Denn nun ist die Krippe und damit Weihnachtsgeschichte für jeden auf Anhieb einsehbar, der in die Kirche kommt.