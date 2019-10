Verborgene Winkel einer Kirche : Expedition unter das Dach des Erftdoms

Gustorf Lange Stege führen unter dem Dach über das Gewölbe von St. Maria Himmelfahrt. Tonnenweise Holz wurde dort im 19. Jahrhundert verarbeitet. Schon ein Kurzschluss könnte verheerende Folgen haben.

Wer oben ankommt, ist nicht nur außer Puste. Er hat auch einen leichten Drehwurm. Denn immerhin 86 steinerne Stufen führen über eine enge Wendeltreppe in den Turm von St. Maria Himmelfahrt. Konrad Sturm nimmt diesen Weg regelmäßig – mit Besuchern geht er allerdings so gut wie nie unter das Dach des imposanten Gotteshauses. „Das ist mir zu riskant“, sagt das 77 Jahre alte Mitglied des Ortsausschusses. „Dort oben ist alles knochentrocken, da lass’ ich niemanden rein.“ Heute hat der ehemalige Gindorfer Schützenoberst aber mal eine Ausnahme gemacht.

Es war 1883, als der Heimatforscher Heinrich Hubert Giersberg einen Satz formulierte, auf den viele Gustorfer und Gindorfer heute noch stolz sind: St. Maria Himmelfahrt sei die größte und schönste Kirche am Niederrhein, sie sei der Dom an der Erft, schwärmte der historisch interessierte Geistliche seinerzeit. Seitdem hat das 1876 geweihte Gotteshaus seinen Namen weg. Dass es zu Recht „Erftdom“ heißt, wird auch unter dem Dach deutlich.

In etwa 40 Metern Höhe führt eine stets gut verschlossene Stahltür in eine eigene Welt, die oberhalb des prunkvoll ausgestatteten Chorraumes liegt. Es riecht nach Buche, Tanne und Eiche, die im 19. Jahrhundert tonnenweise für den Dachstuhl verarbeitet wurden. Lange Holzstege schlängeln sich wie schmale Brücken über die wuchtigen Rundungen des Vierungsgewölbes, die liegen frei und sehen wie große steinerne Blasen aus. Jedes Jahr in der Weihnachtszeit traut sich Konrad Sturm auf eine dieser Wölbungen, um dort den großen Herrnhuter Stern zu befestigen, der dann an einem langen Seil über der Apsis hängt und für eine festliche Atmosphäre sorgt. „Obwohl ich das schon seit vielen Jahren mache, ist es immer wieder ein komisches Gefühl, auf dem bisschen Stein über dem hohen Kirchenraum zu liegen“, beschreibt der 77-Jährige.