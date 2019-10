Alte Idee wird wieder aufgegriffen : Grevenbroicher Politiker fordern Lenkungsbeirat für Strukturwandel

Grevenbroich Der von der CDU ins Gespräch gebrachte „Arbeitskreis Strukturwandel“ sei ein richtiger Weg. Das sagte jetzt Martina Suermann von der Fraktion „Mein Grevenbroich“. In dieser Gruppe sollten jedoch nicht nur politische Kräfte vertreten sein, sondern auch externe Fachleute.

Martina Suermann betrachtet diese Entwicklung mit Skepsis. Aus Sicht ihrer Fraktion dürfe der Strukturwandel „nicht zum Politikum“ werden, sagt sie. „Er sollte ein Thema sein, bei dem alle Ratsvertreter und die Verwaltung gemeinsam mit dem Bürgermeister an einem Strang ziehen, um das bestmögliche Ergebnis für den Standort zu erreichen“, betont die Ratsfrau. Eine „Lagerbildung“ sei weder zielführend noch effizient. Vor allem an die Vertreter der etablierten Parteien appelliert sie in diesem Zusammenhang: „Parteibücher einpacken, auch wenn im nächsten Jahr Kommunalwahl ist. Es geht um die Zukunft von Stadt und Region.“

Was den Strukturwandel betrifft: Bürgermeister Klaus Krützen war in den vergangenen Tagen in Berlin, um dort mit hochrangigen Vertretern des Bundestages zu sprechen. Ziel seiner Reise in die Hauptstadt ist es, dass Grevenbroicher Interessen ausreichend im Strukturförderungsgesetz berücksichtigt werden.