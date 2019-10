Erster Song veröffentlicht : Kapellener Sängerin rockt jetzt solo

Grevenbroich Nicole Tulke singt seit zwei Jahrzehnten Rock- und Popsongs. Nachdem sie mit verschiedenen Coverbands erfolgreich in der Region unterwegs war, besinnt sie sich auf ihre Solo-Karriere. Ihren ersten Song hat sie schon veröffentlicht.

Heute blickt Tulke, deren großes Vorbild Melissa Etheridge ist, zurück und sagt: „Wenn man immer in dem Konstrukt „Band“ drin hängt, verlässt man sich darauf, dass andere sich um alles kümmern. Man ist unselbstständiger.“ Das ist für die 45-Jährige mit ein Grund, warum sie sich nicht mehr fest an Bands binden will. Bands seien immer ein schwieriges Gefüge aus unterschiedlichen Interessen. Jeder möchte sich mal ausprobieren, aber es würde nicht gerne gesehen, wenn man noch was anderes nebenher macht. „Die Band betrachtet einen ein bisschen als Eigentum, hat Angst, dass man sie verlassen könnte“, sagt Tulke.