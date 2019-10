Thronfolge in Elfgen gesichert : Thomas Paschke ist neuer Kronprinz

Elfgen Der Bürgerschützenverein Elfgen-Belmen hat ein neues Kronprinzenpaar: Thomas und Jessika Paschke haben sich zum Kirmes-Finale kurzfristig entschlossen, im nächsten Jahr die Königswürde zu übernehmen.

Thomas Paschke, 1977 in Grevenbroich, geboren gehört seit vielen Jahren dem Tambourkorps „Heimattreue“ Elfgen an. Seit 17 Jahren ist der Gas- und Wasserinstallateur mit Ehefrau Jessika verheiratet, beide leben in Laach. Mit zur Familie gehören die Zwillingstöchter Isabell und Pia, die sich schon jetzt zusammen mit Ihren Eltern auf das bevorstehende Königsspiel freuen. Die Krönung erfolgt zum Auftakt des Schützenfestes am 9. Oktober 2020.