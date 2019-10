Einsatzkräfte in Grevenbroich : Feuerwehr soll mehr Personal erhalten

Einsatzkräfte in Grevenbroich

Der Brand einer Lagerhalle im Juli in Kapellen war einer der personalintensivsten Einsätze 2019. Die Anforderungen an die Wehr steigen, sie soll personell verstärkt werden. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Die Einsatzzahlen steigen – deshalb soll die Feuerwehr im haupt- und ehrenamtlichen Bereich personell verstärkt werden. Die Stadt setzt auf ein besonders Ausbildungskonzept, bessere Dotierung und auf mehr Öffentlichkeitsarbeit.

51 Hauptamtler und rund 200 ehrenamtliche Feuerwehrleute rücken in Grevenbroich zu Einsätzen aus – eine starke Mannschaft. Doch die Anforderungen steigen. Die Stadt reagiert darauf: „Wir wollen die Feuerwehr sowohl im hauptamtlichen als auch in ehrenamtlichen Bereich personell verstärken“, erklärt Dezernent Claus Ropertz im Rathaus. Ein Grund: Die Einsatzahlen sind von 2015 bis 2018 um 35 Prozent gestiegen, „im vorigen Jahr wurde erstmals die 1000er Grenze überschritten“, berichtet Udo Lennartz, Leiter der Feuerwehr. Damit steigt auch die Belastungen für Einsatzkräfte – auch bei den Freiwilligen. 175 Mal rückte allein der Löschzug Stadtmitte 2018 aus. Zudem stehen in den acht ehrenamtlichen Einheiten tagsüber viele Kräfte nicht zur Verfügung, weil sie außerhalb der Stadt arbeiten.