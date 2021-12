Festnahme in Grevenbroich : Autofahrer flüchtet über A46 vor der Polizei

as Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Grevenbroich Als Polizisten Freitagnacht, 3 Dezember, gegen 1.40 Uhr den Fahrer eines BMWs anhalten und kontrollieren wollten, flüchtete dieser. Es sollte nicht das einzige Vergehen des Mannes bleiben.

Der Fahrzeugführer war den Beamten am Gierather Weg aufgrund seiner unangepassten Geschwindigkeit aufgefallen, teilte die Polizei mit. Sein Wagen hatte sich auf nasser Fahrbahn beim Abbremsen vor einer Ampel an der Landstraße 116 leicht quer gestellt. Anschließend flüchtete der Fahrer über die Autobahn 46 trotz widriger Straßenverhältnisse mit einer Geschwindigkeit von circa 200 Kilometern pro Stunde.

Im Rahmen der Fahndung wurde zunächst der abgestellte BMW an der Straße "Am Stellwerk" aufgefunden. Wenig später konnte nach Zeugenhinweisen auch der mutmaßliche Fahrer festgenommen werden. Er hatte versucht, sich im Garten eines Hauses an der Straße "Am Rübenacker" zu verstecken.