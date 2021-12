Spiritueller Zwischenruf : Wege finden und Brücken schlagen

Langwaden Die Adventszeit 2021 entpuppt sich als riesengroße Baustelle der Beziehungsarbeit, meint Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterzienser. Und er nennt die Gründe.

Es macht wieder Freude, vom Kloster aus nach Neuss zu fahren. Bis vor kurzem musste man einige Umleitungen in Kauf nehmen. Mir fiel die Adventsbotschaft ein, die hier wörtlich umgesetzt worden war: das Krumme soll zu Geradem werden, und die holprigen Wege sollen eben werden. So steht es im biblischen Buch Jesaja im 40.Kapitel.

Straßen verbinden. Je besser ihr Zustand und je kürzer die Wegstrecke, desto zufriedener sind wir. Wenn wir im Advent diesen Aufruf des Propheten Jesaja hören, so ist klar, dass er in Bildern spricht. Es geht nicht um Straßenausbesserung, sondern um die grundsätzliche Sorge einer guten Verbindung. Höhen müssen nivelliert und Tiefen aufgefüllt werden. Am Ende soll nicht alles gleich gestaltet sein, wohl aber ein einheitliches Niveau erreicht sein, auf dem man sich begegnen kann.