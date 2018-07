Frank Grünhage, Chefarzt an St. Elisabeth Grevenbroich, hat kreisweites Weiterbildungskonzept entwickelt.

Grevenbroich Darmkrebs zählt zu den Krebsarten mit den meisten Todesfällen. Dank rechtzeitiger Darmspiegelungen werden bösartige Tumoren inzwischen oft früher erkannt und behandelt. Dass Gastroenterologen dabei auf dem neusten Stand sind, dafür sorgt Professor Frank Grünhage.

Der Grevenbroicher Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und Onkologie an den Rhein-Kreis Neuss Kliniken ist Mitglied der Endo-Akademie. Sie hat ein Weiterbildungskonzept entwickelt, das kreisweit Fachärzte aus- und fortbildet.

„Neuste Untersuchungstechniken und der souveräne Umgang mit modernen Instrumenten gehören zum praxisnahen Fortbildungskanon“, erklärt der Chefarzt. Um realistische Situationen abbilden zu können, wird an Schweinedärmen geübt. Die Endo-Akadademie ist der einzige Verein, der diese biologischen Modelle nutzt.“ Deutschlandweit beraten die Mitglieder der Endo-Akademie, einer kleinen Truppe von einem guten Dutzend Experten, die wie Grünhage ein gutes Renommee haben. Vor allem in Rhein-Kreis sind sie aktiv. „Fachärzte aus Kliniken, die eine Spezialisierung anstreben, kommen zu uns in die Aus- und Weiterbildung“, beschreibt er.