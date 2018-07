Stadt Grevenbroich erneuert Kunstrasen

Gustorf Die Stadt erneuert für rund 400.000 Euro den Kunstrasen in Gustorf. Etwa drei Monate dauern die Arbeiten, bei denen auch eine neue Tragschicht eingebaut wird. Als nächstes soll Wevelinghoven einen neuen Kunstrasenplatz erhalten.

Die Baustraße ist bereits angelegt, am Mittwoch, 1. August, sollen auf der Sportanlage in Gustorf die Arbeiten für die Sanierung des Kunstrasens am Torfstecherweg anlaufen. Rund 400.000 Euro investiert die Stadt in das neue künstliche Grün. Damit setzt Grevenbroich die Erneuerung der städtischen Kunstrasenplätze fort. Anfang des Jahres war bereits der Kunstrasen in Orken saniert worden. Nun läuft auch schon die Planung für Wevelinghoven. Dort ist für das kommende Jahr der Umbau des Tennenplatzes in einen neuen Kunstrasenplatz vorgesehen. Rund 600.000 Euro sind für dieses Projekt eingeplant.