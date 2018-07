Grevenbroichs Stadtbücherei verkaufte Medien, parallel gab es Kindertrödelmarkt

Grevenbroich Private Aussteller trotzten der Hitze und boten alles fürs Kind beim Stadtparkinsel-Flohmarkt an. Die Bücherei verkaufte viele Medien.

Mit der Kinderkleidung musste Stephanie Zur am Mittag ein gutes Stück zu ihrem Sohn Yannick aufrücken. Der Achtjährige entpuppte sich beim Trödelmarkt für Kindersachen an der Stadtparkinsel als echtes Verkaufstalent: Von ihm ausrangiertes Spielzeug brachte er an den Mann und verkaufte so viel, dass Lücken am Stand entstanden. „Dafür, dass es sein erstes Mal als Verkäufer ist, schlägt er sich sehr gut“, lobte Mutter Stephanie Zur. Eifrig dabei war Yannick, weil er derzeit auf ein Spielzeug-Schiff spart. „122 Euro“, nannte er sein Spar-Ziel. Ob er beim Verkauf mit sich handeln ließ? „Joa“, sagt er, „aber nicht zu viel.“