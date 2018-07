Grevenbroicher feiern bei Rock this town

Freiluftkonzert an Grevenbroichs Evita Bach : Sechs Bands sorgen mit Livemusik für beste Stimmung am Stadtstrand

Sechs Bands, sechs mal beste Stimmung – der Stadtstrand bebte bei „Rock this town“ vor Vergnügen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Grevenbroich Sie wollte kürzer treten und auch „Rock this Town“ nicht mehr organisieren. „Aber die Veranstaltung ist einfach nicht mehr wegzudenken“, sagt Jenny Goergens. Also hat sie jetzt wieder „Rock this Twon“ am Evita Beach an den Start gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte sie im Sinne der Fans „lokaler“ Rockmusik ihre Kontakte spielen lassen. Das Ergebnis konnte sich wiedermal sehen und hören lassen: Sechs Bands rockten ab Samstagnachmittag den Stadtstrand und brachten mit ihrem jeweiligen Repertoire hunderte Besucher zum begeisterten Mitfeiern.

Die Entscheidung, „Rock this Town“ ein paar Stunden später starten zu lassen, als in den vergangenen Jahren, war richtig: Besucher kamen gezielter und bereits beim Auftritt der ersten Formationen war mächtig was los an der Erft. „Es ist ein bisschen ungewohnt vor Leuten zu spielen, die im Liegestuhl vor einem sitzen“, sagt Frank Vogelsang, der Gitarrist der Grevenbroicher Band „Radiant“ ist. „Aber das hat auch etwas. Bei dem guten Wetter ist das schön chillig.“ Außerdem passe das zum Repertoire der Band, die, ganz abgesehen vom „Progressive Rock“, auch „sphärische Sounds“ mit in ihr Programm einbindet.

Die Musiker von „Radiant“ kommen aus Grevenbroich – ebenso wie die des Headliners „Schallhärte“. Mit dem Künstler John Born, der Band „The Old Men‘s Mission“, „Slebied“ und „Callum Lawson“ bewährten sich aber auch einige Musiker aus der Umgebung. „In Grevenbroich gibt es nicht viele Bands. Man muss auch mal was Neues ausprobieren“, sagt Jenny Goergens, die nach der erneut erfolgreichen Auflage von „Rock this Town“ unbedingt an der Veranstaltung festhalten möchte. Das dürfte viele freuen, schließlich war die Stimmung bereits am späten Nachmittag bei den ersten „Unlugged-Auftritten“ super.