Trendsportart : Kulturrucksack zu Gast an der Sekundarschule Grefrath

Grefrath Die Schüler konnten verschiedene Bereiche ausprobieren, etwa Parkour, das Basteln von Armbändern und Verschwindekunst.

Als Trainer stand ihnen dabei Deniz Bozkurtan von ParkourOne aus Duisburg zur Verfügung. Das Projekt wurde im Rahmen des Kulturrucksacks NRW angeboten, an welchem die Schule an der Dorenburg in diesem Jahr erneut teilnahm. Der Kulturrucksack NRW startete vor sieben Jahren und wurde damals vom Land gemeinsam mit den Kommunen und Kultureinrichtungen auf den Weg gebracht. Dabei wird den Jugendlichen Kultur in verschiedenen Bereichen schmackhaft gemacht. Und das funktioniert am besten, wenn spannende und altersgemäße Angebote gemacht werden.