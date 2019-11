Neues Angebot : „Café Zeitlos“ für Demenzkranke

Grefrath/Oedt Hier können sie ein Stückchen Normalität in ihrem schwierigen Alltag erleben. Experten stehen den Angehörigen für Fragen rund um die Krankheit zur Verfügung.

Wenn der große Raum im Quartierstreff liebevoll entsprechend der Jahreszeit dekoriert wird, dann steht der vierte Mittwoch im Monat unmittelbar bevor und der hintere Raum mit der kleinen Küche verwandelt sich in das Café Zeitlos. Einmal im Monat lädt das Demenz- Netzwerk Grefrath, das aus sieben Kooperationspartnern besteht, zu einem Treffen bei Kaffee und Kuchen ein, bei dem Menschen mit Demenz und deren Angehörige angesprochen sind.

„Menschen mit Demenz und deren Angehörige trauen sich oftmals nicht gerne in die Öffentlichkeit. Sie sorgen sich, in Erklärungsnot zu kommen, wenn der Erkrankte sich aufgrund seines Krankheitsbildes anders benimmt, als es die Umgebung erwartet“, sagt Helmut Woerner vom Netzwerk. Das ist beim Café Zeitlos nicht der Fall. Hier wird anderes Verhalten mit Akzeptanz getragen, weil alle darum wissen. Egal, ob jemand durch das Café geht, anstelle auf seinem Stuhl zu sitzen oder sich jemand nicht entscheiden kann, ob er ein Stück Kuchen essen möchte oder nicht. „Wir fragen ein paar Minuten später einfach noch mal nach und schauen, ob sich derjenige dann entschieden hat. Wenn das nicht der Fall ist, ist das überhaupt nicht tragisch und bedarf von den Angehörigen auch keiner Erklärung“, betont Nicole Geitner vom Netzwerk und Ansprechpartnerin in Sachen Quartiersmanagement.