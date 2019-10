Grefrath : Ausschuss: Unterrichtsstunde im neuen Physikraum

Grefrath Er ist eine Anschaffung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und wurde einstimmig begrüßt.

Roland Angenvoort, Vorsitzender des Grefrather Schulausschusses, hatte die Sitzung am Donnerstagabend im Physikraum der Schule an der Dorenburg angesetzt, da dieser mit den Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020’“ verwirklicht worden ist. Die Mitglieder des Ausschusses fanden sich plötzlich auf der Schulbank wieder. Physiklehrerin Özge Özbay hielt eine 40-minütige „Unterrichtseinheit“ ab. Sie vermittelte dabei den Politikern die Einrichtungen eines modernen Physikraums und stellte besonders anschaulich den Einzug der digitalen Technik vor. Da gibt es Sensoren für Stromstärke, Kräfte, Beleuchtungsstärke und Thermik über drahtlose Verbindungen und Apps für das Smartphone.

Im Ausschuss bildeten sich drei Gruppen, die Mitglieder hatten sich die App heruntergeladen und führten mit deren Hilfe physikalische Versuche durch. So haben alle am eigenen Leib erlebt, wie sehr sich die Investitionen in einen neuen Physikraum gelohnt haben. Özge Özbay hat auch schon erste Erfahrungen gesammelt und betonte, dass die Schüler nun erheblich motivierter am Physikunterricht teilnehmen. Ein herzliches Dankeschön für den neuen Physikraum gab es auch seitens der Elternschaft.