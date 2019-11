Grefrath : „Niederrhein-spaziert“: Christian Pape zu Gast

Christian Pape ist zu Gast. Foto: Endermann, Andreas (end)

Grefrath In der zweiten Folge von „Niederrhein - spaziert“ ist der Comedian bei Bernd Schönmackers, dem Geschäftsführer des EisSport&EventParks in Grefrath, zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wie heißt beim Schlittschuhlaufen die Bremse? Bande!“ Jede Menge witzige Sprüche bringt der neue Videoblog des Comedian Christian Pape für den Niederrhein Tourismus. Pape trifft in der Reihe auf Artgenossen und UnternehmerInnen aus der Region und zeigt, dass der Niederrhein so viel mehr sein kann als nur Wohn- und Arbeitsort. In der zweiten Folge von „Niederrhein - spaziert“ ist der Comedian bei Bernd Schönmackers, dem Geschäftsführer des EisSport&EventParks in Grefrath, zu Gast.

Dabei versucht sich Pape auf Kufen, wird eingekleidet als Eishockeyspieler, Eisschnellläufer und Eiskunstläufer, besucht die Kabine der Grefrath Phönix und darf sich ans Steuer der Eismaschine setzen. Im Gespräch entlockt Pape dem Schönmackers so einige Infos über das Eissportzentrum. Mit 8000 Quadratmetern verfügt es über die größte zusammenhängende Eisfläche in NRW. „Das ist schon unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt Schönmackers. Rund 160000 Schlittschuhläufer werden in Grefrath in der Wintersaison gezählt. Viele kommen aus den Großstädten und erleben hier echtes Winter- und Weihnachtsfeeling. Dazu tragen die Innenhalle, das überdachte Außenfeld, der 400-Meter-Ring und die Pistenbar bei. So klingt das Zwölf-Minuten-Video mit einem gemeinsamen Glühwein aus. Aber erst, nachdem Pape noch für eine Lautsprecherdurchsage zum Mikrofon gegriffen hat: „Achtung, Vorsicht, auf der Innenbahn kommen ihnen Falschläufer entgegen.“

„Wir wollen zeigen, was wir haben“, lautet die Kernidee des Video-Projekts. Der Niederrhein Tourismus setzt darauf, Bilder für die Urlaubsregion am Niederrhein sprechen zu lassen. Die zweite Folge ist ab sofort in den sozialen Netzwerken online zu sehen: www.facebook.com/Niederrhein.Tourismus

(RP)