Grefrath : Gemeinde Grefrath ist für Flüchtlinge grundsätzlich bereit

Grefrath Gemeinderat beschließt Resolution: Danach würde man zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen, wenn es notwendig wird.

In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses hatte man ergebnislos über einen Antrag der SPD-Fraktion diskutiert. Es ging um die Aufnahme von Flüchtlingen. Im Rat gab es am Montagabend nach längerer Beratung eine überraschend große Mehrheit für diesen Antrag, der aus zwei Teilen besteht: Völlig unproblematisch war Teil 1: Demnach schließt sich Grefrath dem Appell der Oberbürgermeister von Städten wie Bonn, Düsseldorf, Berlin, Freiburg und anderen Städten an. Sie drängen auf intensive politische Anstrengungen, die Situation im Mittelmeer, wo immer wieder Flüchtende ertrinken, in den Griff zu bekommen, bis es eine europäische Gesamtlösung für die Aufnahme, die Asylverfahren sowie die Integration oder die Rückführung der Geflüchteten gibt. Dies wurde jetzt einstimmig beschlossen.