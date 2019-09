Hassum : Neue Bezirksmajestäten werden in Hassum gesucht

Bezirksverband trifft sich Hassum bei der St. Willibrord-Bruderschaft

(RP) Die Schützenschwestern und Schützenbrüder der Bruderschaften, Gilden und Vereine im Bezirksverband Kleve der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften treffen sich am kommenden Samstag, den 21.September, in Hassum bei der St. Willibrord-Bruderschaft, um den Nachfolger oder die Nachfolgerin für den derzeitigen Bezirkskönig Georg Bockhorn zu suchen.

Auch die Bezirksjugend ermittelt ihre Prinzen für das Jahr 2019/2020. Begonnen wird um 13.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche in Hassum. Nach dem Gottesdienst wird sich ein sicher stattlicher Festzug in Bewegung setzen, über die Willibrordstrasse, den Boeckelter Weg, das Mönichsfeld, das Seldersland wieder zum Dorfplatz an der Hassumer Strasse. Die Königspaare mit ihrem Gefolge stehen im Mittelpunkt dieses Festzuges. Mit der Parade und dem großen Schaufahnenschwenken auf dem Dorfplatz schließt der erste Teil des Bezirksfestes.