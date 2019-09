Kalkar : Boeren-Treck - Event für die ganze Familie

Kalkar Zwei Tage lang ging das große Spektakel über die Wunderland-Bühne in Kalkar-Hönnepel: Neben Traktor-Pulling und Rommelcross begeisterte am Wochenende auch das sogenannte „Micropulling"

Die Hauptsponsoren bauten große VIP-Zelte auf. Matthias Wallaschkowski, Geschäftsführer von Pirtek Wesel/Rees & Krefeld – eine Firma, die mobilen Hydraulikservice bietet – sagte: „ So eine Veranstaltung ist eine gute Sachen für unsere Kunden. Man kann mal in lockerer Atmosphäre außerhalb der Tagesgeschäfte Gespräche führen.“ Auch Jens Schroers, Vertriebsleiter in Deutschland für New Holland Agriculture, freute sich über rund 2000 Gäste seiner Firma, die aus ganz Deutschland kamen, um das Boeren-Treck-Spektakel zu erleben. „Die Einladung ist ein Dankeschön an unsere Monteure und Kunden.“