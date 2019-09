Weeze : Artenschutztag im Tierpark Weeze für die ganze Familie

Weeze Beim Artenschutztag zeigt der Zoll, was alles am Flughafen beschlagnahmt wurde.

„Nur was wir kennen, können wir schützen!“. Unter diesem Motto findet der Artenschutztag im Tierpark Weeze statt.

Viele bedrohte Tierarten, die in Zoos und Tierparks gehalten werden, sind Botschafter ihrer Art für die vom Aussterben bedrohten Artgenossen in freier Wildbahn.

Das betrifft nicht nur Tiere wild lebender Arten, sondern auch Nutztiere wie Schaf und Ziege. Auch heimische Wildtiere sind vom Aussterben bedroht. Artenschutz ist also nicht nur ein Thema, das auf anderen Kontinenten wie in Afrika stattfindet, auch die heimische Artenvielfalt muss geschützt werden.

Der Tierpark Weeze bietet am Sonntag, 15. September, von 10 Uhr bis 18 Uhr eine Plattform für verschiedene Aussteller, die sich mit dem Thema Artenschutz beschäftigen und Besuchern die Möglichkeit bieten, sich zu informieren. Die Greifvogelstation Niederrhein präsentiert einheimische Greifvögel und Eulen, die teilweise auch gestreichelt werden dürfen. Die großen Verwandten der Lamas, die Trampeltiere, sind vertreten, ebenso wie der Förderverein des Tierparks, die rollende Waldschule, der Niersverband, die Gemeinde Weeze, das Naturschutzzentrum Rees-Bienen und das Zoologische Forschungmuseum Alexander König und einige mehr.

Ganz besonders freut sich der Tierpark, dass auch der Zoll mit von der Partie ist und viele Exponate präsentiert, die vom Zoll am Flughafen beschlagnahmt wurden.

Zusätzlich wird es an diesem Tag von 11 Uhr bis 17 Uhr ein Programm geben. Besucher haben die Möglichkeit, an einer Führung über Wildbienen und Fledermäuse teilzunehmen oder sich die Bewohner des Insektariums genauer erklären zu lassen. Auch Vorträge wird es geben, die im Veranstaltungszelt stattfinden.

Die Verköstigung der Besucher mit Grillwurst, Waffeln, Eis und Getränken übernimmt zur Freude des Tierparks in diesem Jahr erstmals die Gruppe Ehrenamtler, die bisher in der Gesamtschule in Weeze das gesunde Frühstück organisiert hat. Für Kinder steht die Hüpfburg und eine Bastelaktion zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Der Tierpark freut sich über Spenden.