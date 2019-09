Kreis Kleve : Peter Driessen wird von SPD und Grünen unterstützt

Kreis Kleve SPD und Grüne haben am Samstagmorgen für die Unterstützung von Peter Driessen als Landratskandidat gestimmt.

Kleve Der parteilose Bedburg-Hauer Bürgermeister Peter Driessen hat am Samstagmorgen von den Mitgliedern der SPD und Bündnisgrünen des Kreises Kleve mit überwältigender Mehrheit die Unterstützung für seine Landratskandidatur zur Kommunalwahl 2020 bekommen. Das Zünglein an der Waage ist ab 14 Uhr die FDP, deren Kreismitgliederversammlung im Klever Rilano-Hotel stattfindet.

Zunächst hatten die Delegierten der SPD im Augenblick-Conference-Center in Kleve getagt. Im rappelvollen Saal stellte sich der parteilose Bürgermeister Peter Driessen zunächst den Sozialdemokraten vor, ehe es zur Abstimmung kam. Driessen bekam ein einstimmiges Resultat auf dem Silbertablett serviert, nur zwei der Delegierten enthielten sich der Stimme. Am Ende gab es stehende Ovationen für Peter Driessen.

Danach stand die Parteiversammlung der Bündnisgrünen im SOS-Kinderdorf Kleve an. Auch hier war der Saal voll, auch hier präsentierte sich Driessen den Mitgliedern. Und auch hier war die Zustimmung überwältigend: Von 48 Mitgliedern stimmten 46 für Driessen, zwei Grüne votierten gegen ihn.

Neuer Plan für das Baugebiet an der Königsallee

Kleve: Bauausschuss tagte im Rathaus : Neuer Plan für das Baugebiet an der Königsallee

Fehlt noch die FDP, deren mit Spannung erwartete Sitzung um 14 Uhr beginnt. Dort wird es voraussichtlich für Driessen nicht gar so klar, denn bei den Liberalen gibt es einen Gegenantrag, einen eigenen FDP-Kandidaten aufzustellen. Allerdings rechnet man in politischen Kreisen dennoch mit einer Mehrheit für Peter Driessen, die allerdings nicht so hoch ausfallen dürfte.