Goch : Gochs erster „Pop-up-store“

(RP) Die ökumenische Eine-Welt-Gruppe Goch setzt während der fairen Wochen bis zum 27. September ein neuartiges Konzept um: Das eigentlich leerstehende Ladenlokal neben dem Gocher Weltladen Am Steintor 18 wird mit vier Veranstaltungen während des Aktionszeitraum belebt. Das ehemalige Café eignet sich sehr gut dazu, in entspannter Atmosphäre über Aspekte des Rahmenthemas „Geschlechtergerechtigkeit“, dem diesjährigen Motto der fairen Woche, nachzudenken.

Die Gruppe erklärt: Vor mehr als 70 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschlossen, in der auch die Gleichberechtigung von Frauen und Männern verbrieft ist. Dennoch werden Frauen weltweit bis heute strukturell sowie durch politische und rechtliche Rahmenbedingungen benachteiligt. Ihre Arbeit wird oft schlechter entlohnt, sie haben häufig nur begrenzt Zugang zu Bildung oder Ressourcen wie Land und Finanzen und sind vielfach von geschlechtsspezifischen Menschenrechtsverletzungen betroffen. Verschiedene Organisationen, Helfer und Ehrenamtlichen wollen zeigen, wie es anders gehen kann: Frauen zu stärken meint, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass sie ihr Potenzial entfalten können – in Goch und weltweit!