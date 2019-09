Kevelaer : Sexuelle Gewalt: Caritas steht den Opfern und Einrichtungen zur Seite

Kevelaer Caritas-Beratungsstellen im Kreisgebiet helfen bei sexualisierter Gewalt.

Solche Erfahrungen sorgen für Unsicherheit und Hilflosigkeit in den Familien der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Opfer leiden häufig lebenslang unter den Folgen. Hier setzt die Arbeit der Caritas-Beratungsstellen an. Die Mitarbeitenden verfügen über Erfahrung in der Beratung und Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen. Sie beraten kostenlos und unter Schweigepflicht. Obwohl sexualisierte Gewalt ein zunehmendes Problem darstellt, verfügt die große Mehrzahl an Kindergärten und Schulen bislang nicht über ein Schutzkonzept. Deshalb unterstützen die Caritas-Beratungsstellen auch Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen. Ziel ist es, dass Lehrer, Erzieher und Betreuer schon im Vorfeld für das Thema sensibilisiert sind. So haben die Caritasverbände in Geldern und Kleve zur Vorbeugung gegen sexuelle Gewalt Schutzkonzepte entwickelt und sensibilisieren schon seit Jahren alle Mitarbeitenden. Auch anderen Einrichtungen können die Caritas-Beratungsstellen bei der Erstellung eines solchen Schutz- und Schulungskonzeptes behilflich sein. Zu allen Fragen beraten die Caritas-Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: in Kevelaer: Tel. 02832 9259300; in Kleve: Tel. 02821 7209300; in Goch: Tel. 02823 928636600 und in Emmerich: Tel. 02822 10829