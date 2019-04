Goch : Konzert in Arnold-Janssen-Kirche

goch Reihenkonzert am Sonntag mit Katrin und Wolfgang Nowak und Maria Klier.

(RP) Am Sonntag, dem 28. April, gestalten Katrin Nowak (Violine), Maria Klier (Sopran) und Wolfgang Nowak (Orgel) das nächste Reihenkonzert. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Arnold-Janssen-Kirche.Auf dem Programm stehen unter anderem die Pavane von Faure und der langsame Satz aus dem Violinkonzert in e-Moll von Mendelssohn-Bartholdy. Des Weiteren spielt Katrin Nowak die Partita für Violine solo in d-Moll von J.S. Bach. Die in Goch beheimatete Sopranistin Maria Klier (Foto) wird vier Arien von Bach und Händel singen, darunter die bekannte Arie „Ich weiß, dass mein Erlöser lebet“ aus dem Messias von Händel und die Arie „Seele, deine Spezereien“ aus dem Osteroratorium von Bach. Alle Arien erklingen in einer Bearbeitung für Orgel, Violine und Sopran.Dazwischen spielt Wolfgang Nowak freie und choralgebundene Orgelstücke von Bach und Buxtehude.