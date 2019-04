Insolvenz : Eine Zukunft für Haus Horst

Kalkar Erste Interessenten für die Übernahme der Altenheime der Familie Keller haben sich gemeldet, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter. Zwei Kalkarer und ein Klever Heim brauchen einen Investor.

Die Nachricht von der Insolvenz hatte im März Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige erschüttert, dennoch haben bislang offenbar alle Betroffenen den Altenheimen der Familie Keller (drei in Dorsten, drei im Kleverland) die Treue gehalten. Nicole Klösters, die Einrichtungsleiterin von Haus Horst, dem Haus am Monreberg und der Mühle Keeken, versichert im RP-Gespräch, dass kein Angestellter gekündigt habe. Auch stünden die Bewohner oder deren Angehörige weiterhin hinter dem Haus. „Wir haben nach wie vor eine Warteliste“, sagt Klösters. Rolf Weidmann vom Rechtsanwaltsbüro Görg ist der vorläufige Insolvenzverwalter und froh darüber, dass es gelungen ist, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das operative Geschäft bereitet ihm keine Probleme bei dem Bemühen um eine zukunftsfähige Lösung.

Dem Charme des alten Rittersitzes in seinem schönen Park kann sich keiner entziehen. Bewohner, die das noch können, genießen im Rollstuhl oder gestützt auf ihren Rollator die Frühjahrssonne. Haus Horst in Kalkar ist für ihren letzten Lebensabschnitt ihr Zuhause, und das soll auch so bleiben. Dass die Besitz- und Betreibergesellschaft nicht mehr zahlungsfähig ist, hat Gründe, die außerhalb des Unternehmensbereichs liegen, sagt Weidmann. Die Eigentümerfamilie betreibt auch ein Hotel, das dem Vernehmen nach nicht gut läuft, und vom erwirtschafteten Geld wurde offenbar zu wenig reinvestiert. In naher Zukunft muss da einiges nachgeholt werden, gibt der Insolvenzverwalter zu. Denn der Gesetzgeber verlangt, dass ab 2023 für 80 Prozent aller Bewohner ein Einzelzimmer zur Verfügung stehen muss. Auch, wenn die Heimaufsicht mit dem „Haus am Monreberg“ und den kleineren Niederlassungen immer zufrieden war: Bauliche Veränderungen sind nötig.