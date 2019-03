Insolvente Altenheime : Haus Horst: Auch Café wird fortgeführt

Selbst die Zufahrt zu Haus Horst, dem ehemaligen Rittersitz, wirkt recht herrschaftlich. Gäste des Hauses sind auch weiterhin im Café willkommen. Die Einrichtungsleitung und die Mitarbeiter sind entschlossen, ihre Arbeitsplätze und das Zuhause der Bewohner zu retten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar/Kleve Große Betroffenheit herrscht in Kalkar nach Bekanntwerden der Insolvenz des Unternehmens, das unter anderem die Seniorenresidenz Haus Horst betreibt.

Idyllischer geht’s kaum: Ob für einen kurzen Spaziergang oder eine gemütliche Tasse Kaffee mit einem guten Stück Kuchen: Haus Horst in seiner grünen Umgebung ist immer einen Besuch wert. Nicht zuletzt das „Café Rittersitz“, das seinen Namen von der Historie des Komplexes ableitet, ist bei vielen Ausflüglern beliebt. Nicht nur bei denjenigen, die einen Angehörigen in der Seniorenresidenz besuchen. Als bekannt wurde, dass die „Alten- und Pflegeheime Familie Keller“ insolvent sind, hat das nicht nur Kalkarer erschreckt. Betroffen sind allein in Kalkar und Kleve (der Verbund unterhält auch Häuser in Dorsten und Raesfeld) 130 Bewohner und 147 Beschäftigte. Alle wurden vom vorläufigen Insolvenzverwalter Rolf Weidmann persönlich informiert. Seine wichtigste Nachricht: Die Versorgung der Bewohner sei sichergestellt, bis Mai wird Insolvenzgeld gezahlt. Auch das Café werde weiter betrieben.

Laut Weidmann soll versucht werden, die Heime finanziell zu sanieren und die Einrichtungen fortzuführen. Zunächst jedoch verunsichert die Eröffnung des Insolvenzverfahrens alle Beteiligten. Zumal der Schritt für Außenstehende völlig unerwartet kam, denn der Medizinische Dienst der Krankenkassen hat die Häuser stets als „sehr gut“ bewertet. Die „gepflegte Atmosphäre“, auf die die Firmengruppe verweist, verschafft den Bewohnern einen Lebensabend in stilvoller Umgebung. Zwar nicht in der Stadt, was heute im Trend liegt, sondern eindeutig im grünen Außenbereich Kalkars - dennoch ist gerade Haus Horst sehr beliebt.

Info Drei „Keller“-Heime allein im Kreis Kleve Die Gruppe Die Alten- und Pflegeheime Familie Keller haben ihren Sitz in Dorsten. Dort und in Raesfeld betreibt die Gruppe drei Heime, weitere drei im Kleverland. Im Kreis Das herrschaftliche Haus Horst nahe der Römerstraße, das Haus am Monreberg und die Mühle Keeken sind betroffen.

„Meine Mutter hat dort bis zu ihrem Tod gelebt und war immer sehr zufrieden. Das Haus ist gepflegt, die Betreuung liebevoll - wir hatten nichts zu beanstanden“, sagt Willi Heuvens, der auch heute noch regelmäßig in dem Haus zu Gast ist. „Ich finde, dass auch alte Menschen Anregungen brauchen, deshalb lade ich in Absprache mit der Einrichtungsleitung regelmäßig Gäste aus Politik, Kirche oder Kultur ein.“ Willi Heuvens ist zudem begeistert vom Park und dem Wassergraben an dem Anwesen. Besonders angetan haben es ihm die Trauerschwäne, die gerade brüten. Kinder, die vielleicht die (Ur-)Oma besuchen, freuen sich eher an den Ziegen und Eseln, die ebenfalls zum Haus gehören.