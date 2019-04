Drahtseil auf der Fahrbahn : Polizei fahndet nach drei Jugendlichen

Die Polizei fahndet nach drei Jugendlichen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Goch Drei Jugendliche stehen in Verdacht, ein Drahtseil auf die Straße Am Segelflugplatz in Asperden gelegt oder gespannt zu haben. Ein Zeuge hatte die Tat bemerkt und die Polizei gerufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Polizei ist auf der Suche nach drei Jugendlichen, die in Verdacht stehen, ein Drahtseil einer Umzäunung des Flugplatzes Asperden absichtlich auf die Straße Am Segelflugplatz gespannt oder gelegt zu haben.

Nach Angaben der Polizei sind zwei Zeugen, die in ihrem Seat Ibiza Richtung B 504 unterwegs waren, am Karfreitag gegen 21.30 Uhr unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich über ein Drahseil gefahren. Da sie vor Ort auf drei Jugendliche trafen, sprachen sie diese an. Sie gaben an, nichts mit der Sache zu tun zu haben. Als der Zeuge mit der Polizei drohte, flüchteten die Jugendlichen – zwei auf einem Roller, der dritte mit dem Rad. Der Zeuge versuchte, den Jugendlichen zu folgen und verlor sie aber auf einem Feldweg in Nierswalde.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: 16 bis 18 Jahre alt. Die Person auf dem Fahrrad war mit einer grauen, kurzen Hose und weißem T-Shirt bekleidet. Der Rollerfahrer und sein Sozius jeweils mit heller Hose und dunkler Shorts. Der Rollerfahrer trug einen Helm. Die Polizei hat eine Trinkfasche sichergestellt, die die Verdächtigen zurückgelassen haben. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob das Drahtseil auf die Fahrbahn gelegt oder gespannt wurde. Das Auto wurde nicht beschädigt.

(ots)