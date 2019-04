Verein für Landschaftspflege im Kreis Kleve : Jungpflanzenmarkt auf Berkhöfel

Bedburg-Hau Der Verein für Landschaftspflege im Kreis Kleve (likk) verkauft am 27. und 28. April Jungpflanzen für Gemüse und Kräuter. Besonderheit ist die Sortenvielfalt und Samenfestigkeit.

Aus dem eigenen Garten schmeckt´s am besten – Hobbygärtner wissen das und so gedeihen nicht nur in großen und kleinen Gärten, sondern auch auf Balkons und Dachterrassen die eigenen Tomaten, die Kräuter, der Salat. Die geeigneten Jungpflanzen dazu verkauft am kommenden Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, zwischen 10 und 16 Uhr wieder der Verein Landschaftspflege im Kreis Kleve – kurz: likk – auf dem Hof Berghöfel an der Uedemer Straße 196 in Bedburg-Hau.