Kreis Kleve : Arbeitnehmerempfang im Haus Riswick

Der Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) will den Tag der Arbeit zum Anlass nehmen, politische Baustellen in den Fokus zu rücken. Aus diesem grunde lädt der DGB Kleve für Freitag, 26. April, zum Arbeitnehmerempfang ins Landwirtschaftszentrum Haus Riswick ein. Einlass ist um 16.30 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Hauptrednerin ist Sabine Graf, stellvertretende Vorsitzende des DGB Nordrhein-Westfalen. Sie wird für ein Europa plädieren, in dem die Interessen von Unternehmen nicht Vorrang haben vor den Interessen der Arbeitnehmer und Bürger. Sozialer solle die EU werden, fordert der DGB, und hat daher in diesem Jahr bundesweit das Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ für den 1. Mai gewählt. Zwar sei die Europäische Union der Grund für jahrzehntelangen Frieden und habe Verbesserungen in vielen Lebensbereichen gebracht. Trotzdem erlebten immer mehr Menschen, dass die Interessen der Märkte in der EU Vorrang vor sozialen Belangen haben.