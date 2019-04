Gut Graefenthal in Goch : Dem Mittelalter so nah

Die Ritterspiele gehören zu den Höhepunkten des Mittelaltermarktes, der jedes Jahr zu Ostern auf dem Gelände von Gut Graefenthal stattfindet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Asperden Auf Gut Graefenthal zelebrierten tausende Vergangenheitsschwärmer das Jahr 1286. Höhepunkt war die Schlacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Es gehe nur um die Liebe, erklärt Erik van de Wind. „Um die große Liebe“ korrigiert er. Dass das so ist, wird nicht jedem Besucher gleich deutlich, der sich in die Arme des Niederländers verirrt. Er nämlich fixiert seine vorzugsweise männlichen Gäste in einem mittelalterlichen Galgen. „Die Frau darf den Mann dann mit Sandsäcken bewerfen. Pro Sünde ein Sack. Das stärkt die Liebe“, sagt van de Wind.

Er war einer von 500 Ausstellern, die am Osterwochenende auf dem Kloster Graefenthal zeigten, wie der Alltag im Mittelalter aussah. „Wir blicken auf eine großartige Veranstaltung zurück. Die Gemeinschaft sorgt bei mir für Gänsehaut“, sagt Organisatorin Emma Hogendoorn.

Info Im Mai und Juni weitere Veranstaltungen Geschichtliches Gut Graefenthal war ein Zisterzienserinnenkloster, dessen Überreste in Asperden stehen. Die einstige Klosterkirche diente als Grablege für Grafen, Adelige und Nonnen. Bis 1376 fanden dort zehn Grafen und Herzöge von Geldern ihre letzte Ruhestätte. Termine Die nächsten Veranstaltungen: Tanz in den Mai (30. April), Chor-Event (19. Mai) und Trecker-Treff (7.-10. Juni).

Wer das dreitägige Festival besuchte, traf auf zwei Blöcke von Menschen. Die einen ließen die längst vergangenen Zeiten auch optisch aufleben und zeigten sich in mittelaltertypischer Kleidung: Stoffröcke, Kettenhemden und Kopftücher. Umgeben wurden sie von einem intensiven Weihrauchduft. Die Mehrheit der Besucher aber repräsentierte die Gegenwart: Die Smartphones zum Selfie gezückt, Bermudas an den Beinen, die Sonnenbrille auf der Nase. Zumindest das Letztere erfreute auch Hogendoorn: „Das Wetter war viel besser als in den vergangenen Jahren. Das Osterfest war in diesem Jahr auf unserer Seite.“

Doch es sind die Details, die einem Mittelalterfest die Klasse verleihen. Christian Preuß sitzt etwas versteckt in seinem wenige Meter großen Stand. Er trägt Priesterkleidung, hält die Bibel vor sich und braucht für sein Wirken vor allem eines: den Füllstift. „Ich habe eine ganz besondere Fraktur entwickelt, mit der ich alles schreibe, was andere lesen wollen“, sagt der Niedersachse. An beinahe jedem Wochenende repräsentiere er irgendwo im Land seine Schreibkunst. Mit der verheiratet er gar Verliebte: „Aber nur für 24 Stunden. Sie erhalten dann von mir eine Beglaubigung für diesen Zeitraum. Sogar kleine zeremonielle Trauungen führen wir hier durch“, sagt Preuß. Auch er weiß: Ein Mittelalterfest steht für Liebe. Noch wichtiger aber sei es, im Takt des Mittelalters zu predigen. Vor Ort nämlich hält er auch „Messen“ und „Gottesdienste“. „Mein großes Ziel ist es, bald mit einem mobilen Kloster durchs Land zu fahren“, sagt der gläubige Christ.

Der Höhepunkt für Preuß aber war die täglich stattfindende Schlacht. Egal, wen man sprach: Die Schar teilte sich in Goch in Verlierer und Sieger. Nach anfänglichen Wortgefechten stürmten Hunderte auf einander zu, Pfeile und Ballistageschosse wechselten die Seiten, Ritter schlugen aufeinander ein. Schwerter prallten krächzend auf Kettenhemden. „Man muss natürlich vorsichtig sein, aber normalerweise wird niemand verletzt“, sagt Hogendoorn.