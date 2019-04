Kehrum : Kehrum gewinnt Bundespreis

Kalkar-Kehrum Die Sankt-Hubertus-Kirche aus dem Kalkarer Ortsteil gewinnt beim vierten bundesweiten Wettbewerb „Land und Leute“. Das Preisgeld von 7500 Euro soll „in nützliche Sachen“ investiert werden. Ein weiterer Preis ging nach Bayern.

(pbm/cb) „Gewonnen!“ – wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, die Maria Sanders in ihr Handy getippt hatte, im Kehrum. Minuten zuvor hatte die Küsterin der Hubertus-Kirche aus dem Briefkasten den Umschlag der Wüstenrot-Stiftung geholt. Diese hatte zum vierten bundesweiten Wettbewerb „Land und Leute“ nach Beispielen dafür gesucht, wie Kirchen, Klöster und andere kirchliche Gebäude weiterhin als zentrale Orte und Begegnungsräume in kleinen Gemeinden bestehen können. Kehrum steht ganz oben auf dem Siegerpodest, gemeinsam mit der evangelischen Kirche in Rosenhagen im Landkreis Prignitz. Über jeweils 7500 Euro Preisgeld dürfen sich die beiden Sieger freuen, die aus insgesamt 202 Bewerbungen ausgewählt wurden.