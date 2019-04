Live-Fernsehshow : Goldene Sonne: Star-Gala im Wunderland

kalkar „Sonnenklar.TV“ überträgt die Preisverleihung am Samstag ab 16.30 Uhr, wenn der rote Teppich ausgerollt ist. Um 19.30 Uhr beginnt die Show.

(nik) Jemanden zu finden, der eine größere Klappe hat als Oliver Kalkofe, war wohl nicht so einfach. Da musste tief in die sprichwörtliche Puppenkiste gegriffen werden. Nun teilt die Pressestelle des Verkaufssenders „Sonnenklar“ mit, dass zur Gala „Goldene Sonne“ in Kalkar ein besonderer Laudator erwartet wird: Handpuppe Karlchen. Respektlos wie der Satiriker selbst wird die Klappmaulfigur, die mit ihrem „Ziehvater“ Björn-Hergen Schimpf auftritt, Oliver Kalkofe „würdigen.“ Vermutlich wird dies einer der Höhepunkt bei der Verleihung der „Goldenen Sonne“ im Wunderland.

Mit dem Schaulaufen über den roten Teppich geht die Veranstaltung am Samstag, 27. April, los. Gäste, die eine Karte haben und früh genug vor Ort sind, können die Promis beobachten. Die Abendveranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, sie wird live auf Sonnenklar TV übertragen. Show-Regisseur und Juror Holm Dressler freut sich aber nicht nur auf den scharfzüngigen Satiriker Kalkofe, sondern ebenso auf die zahlreichen anderen TV-Stars, die er in das Programm eingebunden hat. Viele Vertreter des Tourismus und der Medienbranche werden wie schon 2017 und 2018 für Aufmerksamkeit in Kalkars großer Event-Halle sorgen. Viele der Promis werden an diesem Abend in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Die deutschen Schauspieler Joachim H. Luger und Marie-Luise Marjan, die vorallem durch die TV-Serie „Die Lindenstraße“ bekannt sind, erhalten die Auszeichnung zur TV-Legende. Oliver Kalkofe, der die Menschen bereits seit 1994 mit seiner preisgekrönten Satire-Show „Kalkhofes Mattscheibe“ unterhält, wird für 25 Jahre Comedy ausgezeichnet.