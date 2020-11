Gleichstellung : Häusliche Gewalt darf nicht als „privat“ angesehen werden

Goch Viele öffentliche Gebäude erstrahlen bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, in orange. Jeder, der dies sieht, sollte wissen, dass gerade die Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft ein großes Problem ist.

(nik) Als Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen leuchten seit Mittwoch, 25. November, bis zum 10. Dezember wieder viele Rathäuser und andere Gebäude in Orange. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goch, Friederike Küsters, und ihre Weezer Kollegin Nicola Roth wollen zudem Informationsmaterial in den Einkaufszentren auslegen. Aufklärungsarbeit ist unerlässlich, damit von Gewalt betroffene Personen den Mut finden, sich Hilfe- und Unterstützungsangebote zu suchen. „Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten, jeden Alters und jeder Herkunft sind von Gewalt betroffen, in psychischer, physischer, sexualisierter oder digitalisierter Gewalt. Aus der Dunkelfeldstudie NRW geht hervor, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in ihrem Leben von Gewalt betroffen war.“