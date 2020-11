Remscheider Innenstadt : Rathaus leuchtet in Orange

Imposanter Anblick mit ernstem Hintergrund: Das Rathaus wurde am Mittwochabend mit orangefarbenem Licht angestrahlt. Foto: Röser, Henning

Innenstadt In orangefarbenes Licht getaucht war am Mittwochabend das Rathaus. Mit der Illumination beteiligte sich die Stadt an der Kampagne „Orange the World“ des Zonta-Clubs Wuppertal.

Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Mit der Aktion soll auf weltweit bestehende Gewalttaten und Einschränkungen der Freiheiten von Frauen aufmerksam gemacht werden.