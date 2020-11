Feuerwehr-Einsatz : Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Gocher Innenstadt

Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Gocher Innenstadt

Goch Am Dienstag mussten die Kräfte der Feuerwehr Goch zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Gegen 14.30 Uhr wurden sie zu dem Feuer an der Arnold-Janssen-Straße alarmiert.

„Vor Ort haben wir festgestellt, dass sich noch Personen im Gebäude befanden“, berichtete Sprecher Torsten Matenaers. Gebrannt hatte es aus bislang unbekannter Ursache in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Vier Personen, darunter zwei Kinder, befanden sich beim Eintreffen der Wehrkräfte schon vor dem Gebäude. In einer Dachgeschosswohnung standen allerdings noch zwei Personen am Fenster, die zunächst über die Drehleiter gerettet wurden, bevor die Brandbekämpfung eingeleitet wurde. Das Feuer konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.