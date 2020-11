Kostenpflichtiger Inhalt: Lokaler Handel in Goch : Ein Leben für Schmuck – und Wecker

Beate Vondermans ist die Geschäftsführerin und Inhaberin, Uhrmachermeisterin Adele Meier und Verkäuferin Petra Zitzke unterstützen sie. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Juwelier Wilke feiert 50-jähriges Bestehen in der Frauenstraße. Beate Vondermans führt das Geschäft in zweiter Generation. Die 54-Jährige meint: Goch kann stolz sein auf die vielen Traditions-Händler in der Innenstadt.