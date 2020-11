Lintorf : Lintorfer Gymnasium bietet Telefon-Sprechstunde

Lintorf Das Kopernikus- Gymnasium Lintorf bietet am Samstag, 28. November, wieder die Möglichkeit, sich über das Schulleben zu informieren. Da es wegen der Corona-Pandemie keinen Tag der offenen Tür geben kann (wie bei allen anderen Schulen auch), wird das Ganze in andere Sphären verlegt.

(RP/kle) Es ist jetzt die Zeit, in der Eltern und ihre Kinder weiterführende Schulen und deren Profile in den Blick nehmen. Das Kopernikus- Gymnasium Lintorf bietet am Samstag, 28. November, wieder die Möglichkeit, sich über das Schulleben zu informieren. Da es wegen der Corona-Pandemie keinen Tag der offenen Tür geben kann (wie bei allen anderen Schulen auch), wird das Ganze in andere Sphären verlegt.