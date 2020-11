Zonta-Club Leverkusen mahnt mit Aktion zum Handeln : Gewalt an Frauen: Die Zahlen steigen

Leverkusen In der Corona-Pandemie nehmen die Fälle offenbar zu, bemerken zuständige Institutionen, unter anderem das Frauenhaus. Der Zonta-Club setzt ein Zeichen.

BayArena, Erholungshaus, Museum Morsbroich und Wasserturm hatten am Mittwoch eines gemeinsam: Sie alle wurden in Orange angestrahlt. Auch zahlreiche andere Unternehmen, Behörden und Organisationen in der Stadt beteiligten sich an der Aktion unter dem Motto „Orange your City“ und setzten am „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ zugleich ein deutliches Zeichen der Solidarität.