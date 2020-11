FKK van Goch : Verteidiger beantragt Verfahrensaussetzung

Goch Vor zwei Wochen sollte der Prozess gegen das Betreiberehepaar des Gocher Saunaclubs „FKK van Goch“ eigentlich fortgesetzt werden. Nun ging es weiter - die nächste Pause droht aber bereits.

Da zwei Prozessbeteiligte im Vorfeld allerdings Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten, konnte der Termin nicht wie geplant stattfinden. Erst am Dienstag wurde die Verhandlung am Klever Landgericht fortgeführt.Geht es nach den Anwälten der beiden Angeklagten, folgt schon bald die nächste Pause: Der Verteidiger der 59-Jährigen beantragte am Dienstag, das Verfahren auszusetzen. Die Begründung: Wichtige Unterlagen der Angeklagten lägen noch bei der Staatsanwaltschaft.