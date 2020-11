Aktion in Kamp-Lintfort : Orange your City: Hochschule setzt Zeichen gegen Gewalt

Sowohl am Hochschulstandort Kamp-Lintfort (l.) als auch an dem in Kleve sind die Gebäude bis zum 10. Dezember angeleuchtet. Foto: Hochschule Rhein-Waal

Kamp-Lintfort Die Hochschule Rhein-Waal will ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Bis zum 10. Dezember leuchten die Gebäude auf dem Campus in Kamp-Lintfort orange.

Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen und Mädchen beteiligte sich am Mittwoch auch die Hochschule Rhein-Waal erneut an der weltweiten Aktion „Orange your City“ und setzt damit ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Mit der Beleuchtungsaktion machen Städte und Gemeinden sowie zahlreiche Institutionen und Unternehmen mit dem Projektinitiator „Zonta Club Niederrhein“ auf den Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Die Botschaft: Ein klares „Nein!“ zu Gewalt an Frauen und Mädchen.

„Wir stehen an der Hochschule Rhein-Waal für ein achtsames Miteinander, deswegen war es uns wichtig, auch dieses Jahr wieder an der Beleuchtungsaktion teilzunehmen“, so das Gleichstellungsteam der Hochschule. „Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist nach wie vor eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzung der Welt. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben für viele Frauen und Mädchen gefährdet.“