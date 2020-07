Landärzte : Uedem bekommt ein Ärztehaus

Tatiana Witkiewicz ist die Bauherrin des neuen Ärztezentrums an der Tönisstraße. Das Hufeisen soll unter dem Komplex vergraben werden. Ihr zur Seite stehen Bauamtsleiter Benedikt Koenen, Bürgermeister Rainer Weber sowie die Architekten Gerhard Burchart und Marc Maylahn. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Tatiana Witkiewicz baut in der Tönisstraße ein Ärztezentrum. Für das Haus sollen Allgemeinmediziner, ein Kinderarzt, ein Neurologe und ein Heilpraktiker gewonnen werden. Bürgermeister Rainer Weber spricht von einer „Sensation“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Nach zwei Jahren der Planung sind nun die ersten Bagger an der Uedemer Tönisstraße angerollt. Der Untergrund wird bereits aufwendig aufbereitet. Auf diesem lässt Bauherrin Dr. Tatiana Witkiewicz nun in den nächsten zwölf bis 15 Monaten ein insgesamt 800 Quadratmeter großes Ärztehaus errichten. Realisiert wird das Projekt vom Düsseldorfer Architekten-Büro querstrichdrei.

„Ich bin furchtbar stolz, dass es nun endlich losgeht“, sagt die 46-jährige Witkiewicz, die bisher mit ihrem Ehemann Dr. med. univ. Markus Witkiewicz in einem Hausarztzentrum in Sonsbeck wirkte. Nun aber ziehe es sie in die Selbständigkeit. Ihr Mann bleibe in Sonsbeck. Witkiewicz habe sich bei der Suche nach einem geeigneten Standort auf den Umkreis von Uedem fokussiert, habe aber zunächst keinen Erfolg gehabt. Doch dann kam die Allgemeinmedizinerin, die mitsamt ihrer Familie in Uedemerbruch wohnt, mit Bürgermeister Rainer Weber ins Gespräch; das brachte den Erfolg. „Von Anfang an haben uns die Verwaltung und die Lokalpolitik viel Vertrauen entgegengebracht“, sagt Witkiewicz. Weber machte die Umsetzung des Projekts zur Chefsache, nun sagt er: „Ein solches Ärztehaus ist für ein kleines Dorf wie Uedem eine Sensation.“

Info Das ist die Medizinerin Tatiana Witkiewicz Herkunft Ursprünglich stammt Tatiana Witkiewicz aus Köln. Mit ihrem Ehemann Markus zog sie vor neun Jahren gen Uedemerbruch. Dort wohnt die Familienmutter bis heute. Damals hätten sie und ihr Partner Sehnsucht nach dem Landleben verspürt. Tätigkeit In den vergangenen Jahren wirkte sie als angestellte Ärztin in einem medizinischen Zentrum in Sonsbeck. Schon seit vielen Jahren aber hege sie den Traum, eigenständig eine Praxis zu führen. Nun ist es soweit. Politik Seit der Kommunalwahl 2014 sitzt die Fachärztin für Allgemeinmedizin für die FDP im Rat der Gemeinde Uedem.

Schon jetzt ist klar: Neben Witkiewicz hat auch schon ein Kinderarzt zugesichert, eine Praxis in dem neuen medizinischen Zentrum beziehen zu wollen. Doch die Ärztin denkt noch größer. So soll etwa ein Gynäkologe, ein Neurologe, ein Heilpraktiker, ein Sportmediziner und ein Osteopath den Weg nach Uedem finden. Es werde außerdem an Kardiologen und Radiologen gedacht. „Wir wollen die Menschen hier von der Geburt bis zum Tod begleiten“, sagt Witkiewicz. Man befinde sich mit potentiellen Kandidaten bereits in Gesprächen, das Interesse an dem Ärztehaus sei groß. Auch sei es denkbar, dass sich ein Pflegedienst in dem neuen Gebäude ansiedele. Tatiana Witkiewicz selbst ist Ärztin für Naturheilverfahren, Anästhesie, Palliativ- und Notfallmedizin sowie Osteopathie. „Wir wollen hier ein sehr breites Spektrum der medizinischen Betreuung anbieten“, sagt die Mediziner und Mutter. Außerdem wolle sie in Uedem auch medizinisch ausbilden, immerhin haben Tatiana und Markus Witkiewicz ihre Wirkungsstätte in Sonsbeck von der Universität zu Düsseldorf als Lehrpraxis akkreditieren lassen.

Bürgermeister Weber zu Folge sei der Ärztemangel in Uedem zwar noch nicht akut. Immerhin habe man vor vier Jahren die Hausärztin Irmgard van Bebber-Hansen für die 8000-Seelen-Gemeinde gewinnen können. „Noch sind wir in Uedem gut aufgestellt. Allerdings werden auch unsere Ärzte älter. Wir müssen auch mittelfristig zusehen, den Bedarfen gerecht zu werden“, sagt der Verwaltungschef. Er sei froh, dass auch alle Ratsfraktionen bei der Initiative mitgezogen hätten.