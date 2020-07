Gastronomie : Neuer Geist im „König am Markt“

Thomas Geist ist der neue Wirt der Gaststätte „König am Markt“. Der langjährige Fußballtrainer ist froh über die 1a-Lage seines Lokals, das er zu einem Treffpunkt nicht nur für Sportler entwickeln möchte. Foto: Anja Settnik

GOCH Der Mann ist viel herum gekommen, vor allem auf den Fußballplätzen in der Region. Thomas Geist, der einst den Oberligisten SV Sonsbeck und zuletzt den FC Moers-Meerfeld trainierte, hat umgesattelt. Nun ist er Wirt in Goch.

Einen neuen Wirt für die Gaststätte „König am Markt“ in Goch zu finden war keine leichte Aufgabe. Bierkneipen gehen längst nicht mehr so gut wie vor Jahrzehnten, und in Corona-Zeiten ist ein Neu-Start ein mutiges Unterfangen. Vermutlich ist es der Fußball, der für die nötigen Kontakte sorgte. Denn nachdem Familie Völling die Immobilie an den Klever Unternehmer Mom Zevens verkauft hatte (RP berichtete), dauerte es nicht lange, bis ein Betreiber gefunden war. Im Mai hatte Thomas Geist seine Trainerlaufbahn offiziell beendet, an diesem Wochenende eröffnete das „König am Markt“ nach mehr als einjährigem Leerstand erneut seine Türen. Was wörtlich zu nehmen ist: Bei sommerlichem Wetter lockte es zahlreiche Gäste auf die Terrasse.

“Haben Sie noch ein Plätzchen für einen künftigen Stammgast?“, wollte während des RP-Besuchs ein fröhlicher Mann wissen. Auf die Theke brauchte er nicht zu spekulieren, denn die ist vorläufig gesperrt – Corona ist eben noch nicht wieder komplett vorbei. Erst einmal dürfen die Besucher sich nur an Tische setzen, die im gebotenen Abstand platziert sind. Oder eben nach draußen, was derzeit sowieso am beliebtesten ist. 70 Plätze kann Thomas Geist dort anbieten, innen sind es theoretisch 50 und noch einmal so viele im Saal. Bis die alle genutzt werden dürfen, müssen sich Wirt und Gäste noch gedulden.

Info So präsentiert sich die Kneipe in Goch Zeiten Täglich 9-30 Uhr bis zum späten Abend, warme Küche. Kegeln Zehn Clubs haben schon reserviert, Anmeldungen sind jederzeit möglich. Renoviert Vieles wurde renoviert, die bekannte Theke blieb.

Der 55-Jährige, der in Neukirchen-Vluyn lebt, ist zwar kein gelernter Gastronom, hat aber durchaus Erfahrung: „Ich hab’ noch eine Kneipe in Essen, die ich jetzt aber abgebe. Ich will mich ganz auf Goch konzentrieren, denn hier gefällt es mir. Goch ist eine schöne, entspannte Stadt. In der Fußgängerzone fühl ich mich wie im Urlaub. Die Lage direkt am Markt ist super, zweimal in der Woche ist Wochenmarkt, das Rathaus liegt gleich nebenan, die Leute kaufen in der Nachbarschaft ein, hier passt alles.“ Geist macht eines völlig anders als sein Vorgänger, der, wie viele Gocher meinen, genau daran gescheitert war: Die Gaststätte ist von nun an wieder täglich von morgens bis zum späten Abend geöffnet. „Sie können hier frühstücken, zu Mittag essen, ihr Bierchen trinken und bleiben, so lange Sie wollen“, sagt der Chef. Bei der Umsetzung dieses anstrengenden Programms helfen ihm zwei Köchinnen und vier Leute (alle aus Goch) im Service. Die rotierten am Freitag und Samstag nicht schlecht, denn auf eine Möglichkeit, am Marktplatz gemütlich sitzend mehr als ein Eis zu konsumieren, haben die Gocher und ihre Besucher lange gewartet.

Thomas Geist ist ein vielseitiger Mann. Der Fußball führte ihn bis in die Oberliga - er coachte einst den SV Sonsbeck und die A-Junioren der Straelener. Für eine Saison ging’s sogar nach Bsnien-Herzegowina, wo er für den Klassenerhalt sorgte, bevor der Club verkauft wurde und der Niederrheiner nicht mehr benötigt wurde. Zuletzt kümmerte er sich um den FC Meerfeld in der Nachbarschaft seiner Wohnheimat. 37 Jahre Jahre lang sei er Fußballtrainer gewesen, zum Gelderwerb diente zudem eine Beratungsfirma, die er gemeinsam mit dem Sohn betrieb. Nun da sei es Zeit für etwas Neues, meinte er.

Das „König am Markt“ soll der Kommunikation bei kühlem Königs Pilsener oder Frankenheimer Alt dienen (Weizenbier vom Fass gibt’s auch), aber Geist betont, auch eine gute Küche zu bieten. „Bei uns ist alles immer frisch, das verspreche ich“, sagt er. Seine Köchinnen, die zwar schon lange hierzulande wohnen, aber Wurzeln in Sri Lanka beziehungsweise Italien haben, sorgen für eine internationale Karte. Mittag- oder Abendessen beschränken sich also keinesfalls auf Pommes und Schitzel, die es natürlich auch gibt. Und Cocktails – der Wirt zeigt stolz auf die große Auswahl. Klar, dass der Mann mit Fußball-Hintergrund Sky zu bieten hat; „ich plane auch 14-tägig einen Sportlertreff mit bekannten Fußballgrößen aus der Region“, kündigt er an.