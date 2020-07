Initiative verschenkt Handarbeiten : Frauen mit Herz spenden fürs Gocher Anna-Stift

Goch 500 gehäkelte, gestrickte oder genähte Teile haben die Frauen von „Helfen mit Herz“ produziert, um sie zu verschenken. Die Spenden kamen gut an.

(RP) Es waren mehr als 500 liebevoll gefertigte Handarbeiten, die Sonja Martens und Dagmar Zobel-Wilma von der Gocher Initiative Helfen mit Herz an die Bereichsleiterin vom Anna-Stift in Goch, Christel Daams, und ihre Kolleginnen spenden konnten. Von Kuscheltieren, Kleidung, Nützlichem bis Dekorativem war vieles dabei. Die Handarbeiten werden auf die Tages- und Wohngruppen in Goch, Kleve und Emmerich verteilt.