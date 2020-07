FDP : FDP Goch stellt Wahlprogramm vor

Der Geh- und Radweg im Stadtpark vor der Sanierung Foto: Torsten Matenaers

Goch In den Augen der Gocher FDP müsste in Goch mehr für die Jugend getan werde. Auch der Stadtpark brauche gute Ideen, und mehr Ärzte wären wichtig.

(RP) Die Gocher FDP stellt ihr Wahlprogramm im Rahmen eines persönlichen Dialogs mit den Bürgern am Samstag, 25. Juli, ab 17 Uhr öffentlich vor. In „sehr guten und intensiven Vorbereitungsterminen“, so die Partei, hatte die FDP Goch ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl und für die nächsten Jahre aufgestellt. Insgesamt nehmen sich die Gocher Liberalen neun Schwerpunktthemen vor, für die sie sich im Sinne der Stadt und den Gochern einsetzen wollen. „Einen akuten Handlungsbedarf sehen wir in der Stadtentwicklung, der Wirtschaftsförderung, dem Umweltschutz und der Digitalisierung. Die Wirtschaft ist der Motor unserer Stadt und darf nicht ins Stottern geraten“, erläutert Christian Peters.

Allein bei diesen Schwerpunktthemen hat die Stadt Goch aus Sicht der FDP viel Nachholbedarf, aber auch viel Potential. „Beispielsweise wollen wir das Kulturangebot für junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren ausweiten. Dabei ist es uns wichtig, die jungen Leute bei den Planungen einzubeziehen. Wir würden gerne eine Befragung an und mit den Schulen vornehmen. Ferner fänden wir ein Jugendparlament gut, bei dem die Bedürfnisse und Gedanken unserer Jugendlichen im politischen Rahmen Gehör finden“, so Michael Thissen. Ärztemangel, ein Gründerzentrum in Goch und die „Gocher Bucht“ sind weitere Themen, mit denen sich die FDP auseinandersetzen wird.

„Erstmalig möchten wir unser

Wahlprogramm den Bürgern persönlich vorstellen und laden daher alle zu einem Bürgerdialog am 25. Juli zur Gaststätte ,Heide Treff’ auf der Voßheider Straße 120 in Goch ab 17 Uhr ein. Im Außenbereich der Gaststätte laden wir zu einem Bier ein und freuen uns auf spannende Gespräche“, so der Ortsvorsitzende Arie Kerman.

