Lukaskrankenhaus Neuss wird Vorhofflimmer-Zentrum : Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Neuss Das Lukaskrankenhaus bekämpft erfolgreich die Volkskrankheit Vorhofflimmern. Das bestätigte ihm jetzt Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Was heißt das für Patienten?

Die Spezialisierung in den Krankenhäusern treibt seltsame Blüten, könnte man meinen, denn das Lukaskrankenhaus erhielt jetzt die Anerkennung als „Vorhofflimmer-Zentrum“. Doch so ungewöhnlich der Name klingen mag – in diesem Zentrum kämpft man gegen eine „Volkskrankheit“. Schließlich ist das Vorhofflimmern die häufigste Rhythmusstörung des Herzens.