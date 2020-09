Aktion : Kartoffelsuchen auf den Feldern von Uedem

Uedem Bis zum 26. September stehen die gerodeten Felder am Bauernmarkt Lindchen für Kartoffelsammler offen. Die Aktion freut sich vor allem bei Kindern großer Beliebtheit.

(lukra) Niederrhein, Herbst und Kartoffeln – das gehört zusammen. Nicht ohne Grund hießen die Herbstferien früher auch Kartoffelferien. Sobald die Knollen reif waren, kamen die Schulen in Klassenstärke aufs Feld, um zu sammeln. Viel Betrieb dürfte in den kommenden Tagen auch auf den Feldern vor dem Bauernmarkt Lindchen herrschen. Der bietet dort Kartoffelsammeln an, das sich in den vergangenen Jahren vor allem bei Kindern großer Beliebtheit erfreut hat. „Normalerweise wird die Ernte heute von Maschinen übernommen“, sagt Bernd Hesseling vom Lindchen. Beim Kartoffelsammeln ist das anders: Man fühlt die Knollen, die Erde. Man riecht sie. „Was man selber sammelt, schmeckt am Ende natürlich auch besser“, sagt Hesseling.