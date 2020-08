Kostenpflichtiger Inhalt: Erneuerbare Energien : Früher Kartoffeln, künftig Strom

Direkt an der Autobahn 57 wurde auf einer zuvor landwirtschaftlich genutzten Fläche die Photovoltaikanlage errichtet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

GOCH-HÜLM Landwirt Thomas Verhaag hat auf einem Teil seiner Fläche dicht an der Autobahn eine Photovoltaikanlage errichtet. Dank öffentlicher Förderung will er damit in einigen Jahren Geld verdienen. Der Strom wird komplett ins Netz eingespeist.